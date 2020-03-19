Ülkesi Arjantin’e kaçmak isteyen Higuain’i polis yakaladı

Sokağa çıkma yasağı olan ülkede Juventus forması giyen Gonzala Higuain ülkesi Arjantin’e uçmak için havalimanına giderken polis tarafından yakalanarak evine gönderildi.

YASAĞA RAĞMEN ÜLKESİNE GİTMEYE ÇALIŞTI

Seria A devi Juventus’un Arjantinli yıldızı Higuain’in corona virüs karantinasından çıkıp ülkesine gitme planı tutmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; corona virüs testini negatif çıkan Arjantinli yıldız evden çıkma yasağına rağmen havalimanına gitti. Ülkesi Arjantin’e gitmek isteyen yıldız isim polislere negatif testini gösterdi ancak talebi kabul görmedi.

Polisler 32 yaşındaki Higuain’in karantina süresi boyunca evden çıkmamasını söyleyerek geri gönderdi. Güney Amerika ülkesi Arjantin İtalya’dan gelen tüm yabancıların girişlerini yasaklayarak uçuşların 1 Nisan’a kadar iptal edildiğini duyurmuştu.

Juventus’ta 25 yaşındaki Rugani’nin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle tüm takım karantinaya alınmıştı.