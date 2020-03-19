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Sözcü

Trabzonspor’dan erteleme sonrası flaş paylaşım: ‘Hayallerimizi sadece erteledik…’

Türkiye'de tüm aktif liglerin ertelenmesi kararı üzerine Trabzonspor, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Trabzonspor paylaşımında "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık!" ifadelerini kullandı.

18:03 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’dan erteleme sonrası flaş paylaşım: ‘Hayallerimizi sadece erteledik…’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği ile Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında bir araya geldi, toplantı sonrası liglerin ertelendiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Süper Lig’de lider durumda bulunan Trabzonspor, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor’un paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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Son güncelleme: 18:15 19.03.2020