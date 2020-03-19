Spor Bakanı ile federasyonlar arasında kritik toplantı

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üç spor federasyonu ile toplantı yapılacağını açıkladı. Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile liglerin ertelenip ertelenmemesi konusunun konuşulacağı öğrenildi.

Saat 13:30’da gerçekleşecek toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’in de katılacağı belirtildi.

İşte Kasapoğlu’nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım: