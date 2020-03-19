SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Spor Bakanı ile federasyonlar arasında kritik toplantı

Spor Bakanlığı, futbol, basketbol ve voleybol federasyonları ile liglerin ertelenip ertelenmemesi hakkıında toplantı yapılacağını açıkladı.

12:18 -
Haberler Diğer
Spor Bakanı ile federasyonlar arasında kritik toplantı

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üç spor federasyonu ile toplantı yapılacağını açıkladı. Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile liglerin ertelenip ertelenmemesi konusunun konuşulacağı öğrenildi.

Saat 13:30’da gerçekleşecek toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’in de katılacağı belirtildi.

İşte Kasapoğlu’nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Akif Üstündağ Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu hidayet türkoğlu nihat özdemir
Son güncelleme: 12:20 19.03.2020