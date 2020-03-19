SON DAKİKA | Türkiye’de tüm ligler ertelendi! TFF Başkanı tarih verdi…

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Coronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

ÖZDEMİR: NİYETİMİZ 27 HAZİRAN’A KADAR…

Karar sonrası açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de ertelemenin ne zamana kadar süreceği konusunda konuştu. Özdemir, “Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Türkiye’nin olumlu gidişine göz önüne alarak takvimi paylaşacağız. Niyetimiz 27 Haziran'a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak“ ifadelerini kullandı.

“YARIN KULÜPLERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Öte yandan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, cuma günü kulüplerle bir araya gelerek diğer detaylarla ilgili geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtirken, “Bugün yapılan toplantıda herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Bu kararın alınması sırasında konuşulan şeyler genellikle aynı duygular ve düşüncelerdi. Burada iş bitmiyor. Mühim olan hızlı bir şekilde çalışma yapacak ve kararlar alacağız. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktaları var. Mayıs ayında biten kontratlardan, finansal yöne kadar. Oyuncuların isteyeceği taleplere kadar bunları TFF ile tek ses haline getirmek durumundayız. Devletimizle süreci birlikte yürüttük. Artık hep beraber futbolda TFF ve kulüpler bir arada çalışıp takvimle ilgili planlamayı yarından itibaren yapacağız” şeklinde konuştu.

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Kasapoğlu'nun basın toplantısındaki sözleri şöyle;

“Corona virüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA'nın toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021'e ertelendi. İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi. Bu toplantı bizler için önemliydi. Futbol, voleybol, basketbol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği başkanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık.

“HEPİMİZİN HASSAS NOKTASI”

“Türkiye olarak liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Avrupa'da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Bu kararları federasyon başkanlarımızla tekrar gözden geçirdik ve liglerin ertelenmesine karar verdik. Türk sporunu çok daha güçlü kılmak hepimizin hassas noktası. Antrenörlerimizin ve sporcularımızın sağlıklarını korumaları anlamında azami özen gösterilerek yerine getirileceğine inanıyorum.”

“SALGININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Corona virüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz. Devletimizin tüm kurumları koordine şekilde çalışarak önlemleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bu salgının üstesinden geleceğiz. Özellikle 14 günlük karantina süreci çok önemli. Bu konudaki tedbirlere harfiyen uyulması önemli.”

HİDAYET TÜRKOĞLU: BU KARARDAN HERKES MEMNUNDUR

Alınan erteleme kararından bütün spor camiasının mutlu olduğunun altını çizen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Öncelikle bu süreçte bizi burada misafir edip, anlatmak istediklerimizi dinleyip, sonunda bütün camiaların isteği olan erteleme kararını duymak bizleri mutlu etti. Öncelik sağlık dediğimiz günlerde spor camiası adına bu adımın atılması bizi mutlu etti. Bakanımıza teşekkür ederiz. Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de sporcularımızın kaygılarını iletiyorduk. Bu karar oyuncularımızı, hakemlerimizi, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirlerde bize düşen görevlerimizi layıkıyla yapmaya devam etmek. Bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Oyuncularımızdan, kulüplerden isteklerimiz net olacaktır. Kendilerine dikkat etmeleri, bu süreç tedbiri elden bırakmamaları. Karar spor camiasına hayırlı olsun. Herkes bu karardan memnundur” şeklinde konuştu.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: KARAR TÜRK SPORU İÇİN HAYIRLI OLSUN

Kararın Türk sporu için hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Sağlık her şeyin önünde gelir. Sayın bakanımızın daveti üzerine bir araya geldik. Türk sporcu için en iyi karar üstünde tartışıldı. Görüşlerimize duyarlı davranmasından dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk sporu için hayırlı olsun. Voleybol olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyatı hak ettiğimiz bir konumdayız. Hazırlıklarımız çok önemli. 3 kulübümüz Avrupa kupalarında son 8’e kaldı. Muhtemelen de son 4’te yer alacaklar. Kulüplerimizle samimi, şeffaf bir şekilde birlikte hareket edeceğiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız. Sağlıklı, huzurlu günlerde, taraftarlarla başarılar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

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MEHMET SEPİL: BU TEDBİRİ ALMAK ZORUNDAYDIK

Yarından itibaren yeni çalışmaların başlayacağına dikkat çeken Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “Bu toplantıda alınan karar bizim futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir kararı. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, o maçta bulunması gereken bütün paydaşlar açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Sayın bakanımızın önderliğinde herkesi aynı fikirde olduğunu gördük. Aynı düşünceleri paylaştık. Burada iş bitmiyor. Bakanımızın ve başkanlarımızın söylediği gibi hızlı şekilde kulüplerle birlikte çalışmalar yapmak. Bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerine kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağız. Başkanla bilgi alışverişi içindeydik. Değişik noktalar var. Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, oyuncuların bizden istediği taleplere kadara. TFF ile tek bir ses haline gelmek zorundayız. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu seyircisiz oynanan maçların süreçte sağlıklı şekilde atlatıldı. Şimdi artık hep berabere yeni bir takvim oluşturmamız gerekiyor. Bunun çalışmasına da yarından itibaren hemen başlayacağız” şeklinde konuştu.

SERVET YARDIMCI: GELİŞMELERE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ

Kulüplerle birlikte gelişmelere takip ederek yeni takvim için çalışmaların başlayacağını belirten Türkiye Futbol Federasyonu 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ise şöyle konuştu: “Bu virüsü yenebilmek için UEFA’nın almış olduğu kararla EURO 2020 ertelendi. UEFA’nın bu kararı almasındaki amaç Avrupa’daki liglerin Haziran ve Temmuz ayındaki takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüpler berabere UEFA ile yakından takip ederek yeni takvimlerde, bakanımıza da bilgiler verecek karar alacağız. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelişmelere göre hareket edeceğiz.”