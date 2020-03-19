Obi Mikel ayrılık kararını anlattı! ‘Eve gidersen dönemezsin dediler’

Trabzonspor ile yollarını ayırma kararı alan ve sözleşmesi feshedilen Obi Mikel yaşanan süreci ilk kez anlattı…

Corona virüs salgını sonrası Türkiye’de liglerin ertelenmemesi nedeniyle daha önce sosyal medyadan bir paylaşım yapan Obi, “Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönmeyeceksin dedi, ben de tamam dedim ve gittim” ifadelerini kullandı.

‘PAYLAŞIMI KALDIRMAM SÖYLENDİ’

The Atletic’e özel açıklamalar yapan Obi Mikel yaptığı paylaşımın silinmesini istediklerini belirterek, “Başkanla görüşmem gerektiği söylendi. Bunu reddettim ve o paylaşımı kaldırmayacağımı söyledim. Bunlar benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüm var” dedi.

Çocukları görmesi gerektiğini ve bunu Trabzonspor’a açıkladığını ifade eden Obi, “UEFA, futbolu erteledi. Neden hala Türkiye’de oynamaya devam ettiler? Bu doğru değil. Trabzonspor, böyle düşünmüyordu. Umurlarında değildi. Çocuklarımı görmem gerektiğini kulübe açıkladım. Her sabah beni arayıp telefonda ağlıyorlardı. Neden insanların birbirine dokunamadığını soruyorlardı. Her seferinde onlara yalan söylemek beni mutlu etmiyordu” dedi.

İŞTE OBİ MİKEL’İN DİĞER SÖZLERİ:

‘SÖZLEŞMEMDEN VAZGEÇMEYE HAZIRDIM’

“Eve gidersem çocuklarımın daha rahat olacağını düşündüm. sözleşmemden vazgeçmeye hazırdım. Bu durumda herkesin evde kalması gerekiyor.”

‘HER KURUŞA DEĞER’

“Kontratımdan vazgeçerek maddi bir darbe aldım. Ama çocuklarımı mutlu ve iyi görmek, ailemle bir arada olmak her şeye değer.”

‘ŞAMPİYON OLMA ŞANSIMIZ VARDI’

“Her hafta kazanıyorduk. Ligin zirvesindeydik ve iyi oynuyorduk. Şampiyon olma şansımız vardı ama doğru olanı yapmak için hepsini feda ettim.”