Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.

NFF shuts down all football activities for four weeks…https://t.co/W7ez7nBMrg pic.twitter.com/n0dQCIv68w

— The NFF (@thenff) March 18, 2020