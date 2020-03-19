NBA, arşivini basketbolseverlere açtı

NBA yönetimi, corona virüsü sebebiyle lige verilen ara boyunca maç arşivini basketbol severlere açtığını duyurdu.

During the NBA Hiatus, Watch a Free Preview of NBA League Pass >> https://t.co/Pqxh2ExSNm pic.twitter.com/0VLbibniN1 — NBA (@NBA) March 18, 2020

Yayımlanan mektupta salgın süresi boyunca evde kalınması ve belirlenen hijyen protokollerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Bununla birlikte 2019/2020 sezonu askıya alınmışken bu sezon içinde şu ana kadar oynanmış tüm maçların NBA’in resmi sitesinden ücretsiz olarak izlenebileceği açıklandı.

Ayrıca efsaneleşmiş maçlara ve geçmiş sezonları kapsayan çok daha geniş maç arşivine site üzerinden ulaşılabiliyor. Basketbolseverler için bu arşivin tamamı 22 Nisan’a kadar ücretsiz bir şekilde açık tutulacak. Alınan bu kararla sporseverler, salgın sebebiyle evde kalmaya teşvik ediliyor.