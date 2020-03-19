Manchester United’dan çalışanlarına ‘corona’ jesti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, corona virüsü nedeniyle maçların ertelenmesine rağmen maç günü çalışan işçilerine maaşlarını ödemeye devam edeceğini açıkladı.

Premier Lig’de maçlar 30 Nisan’a kadar ertelenirken Manchester United sezonun geri kalanında Old Trafford’da en az 5 maça daha çıkacaktı.

Corona virüsü tehdidi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından stat görevlileri hakkında açıklama yapan İngiliz devi, güvenlik görevlileri, büfe çalışanları, otopark görevlileri de dahil olmak üzere Old Trafford’da görevli bütün personelin maaşlarının maçlar oynansın ya da oynanmasın ödeneceğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Manchester United Başkanı Ed Woodward, “Old Trafford’daki taraftarlarımıza olağanüstü hizmet veren personelimize güveniyoruz. Bu yaşananların eşi benzeri görülmemiş koşullar olduğunu biliyoruz ve kalan fikstürümüzde ne olursa olsun çalışanlarımızı güvene almak istiyoruz” dedi.

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