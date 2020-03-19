Luka Jovic karantinayı delip Sırbistan’a gitti!

Takım halinde karantinaya alınan Real Madri’de yasağa uymayan Luka Jovic kız arkadaşının doğum günü için özel bir uçakla Sırbistan’a geçti…

Real Madrid basketbol takımı oyuncularından Trey Thompkins’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından aynı antrenman tesisini kullanan Real Madrid futbol takımı oyuncuları da karantinaya alınmıştı.

İspanyol devinin yıldız isimlerinden Luka Jovic 14 günlük karantina kuralını bozarak İspanya’dan ayrıldı. Model sevgilisi Sofija Milosevic’in doğum günü nedeniyle Sırbistan’a gittiği öğrenilen Jovic’in burada da 14 gün kuralını çiğnediği belirtildi.

BAŞBAKANDAN BÜYÜK TEPKİ

Yıldız oyuncuya Sırbistan’da ve İspanya’da herkesin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle büyük tepki gösterildi. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananaları kınayarak ve kendisi gibi yasağı delen Ascoli’nin yıldızı Nikola Ninkovic’nin de cezalandırılacağını açıkladı.

SIRP BASININDAN AĞIR TEPKİ: APTALLIK ETTİ!

Sırp gazetelerinde yıldız oyuncunun bu sorumsuz hareketi sonrası “Luka Jovic bütün uyarılara rağmen Madrid’deki karantinayı delip Sırbistan’a dönerek aptallık etti” manşetleri atıldı.