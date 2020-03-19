Libertadores ve Sudamericana ertelendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvasındaki karşılaşmaların corona virüsü salgını nedeniyle 5 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

CONMEBOL’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ardından Libertadores ve Sudamericana kupası maçlarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Libertadores ve Sudamericana’nın 5 Mayıs’a kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyetler, hakemler, yöneticiler, taraftarlar ve basın mensuplarının corona virüsü salgınından korunması ve yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı ifade edildi.