Kayserispor’dan erteleme paylaşımı

Süper Lig’in son sırasında bulunan Kayserispor’da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Corona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından “Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

18 Mart akşamı Kayserispor resmi Twitter hesabından maçların seyircisiz olarak oynanmaya devam etmesi yönündeki ilk kararın üzerine kararı eleştiren bir karikatür paylaşmıştı. İLGİLİ HABER Kayserispor`dan TFF`ye gönderme!