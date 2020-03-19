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Sözcü

İstanbulspor’dan çağrı: ‘Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz’

İstanbulspor, TFF'ye liglerin ertelenmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Kulübün açıklamasında "İstanbulspor olarak 'Sağlık her şeyden önemlidir' diyor ve liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haberler Futbol
İstanbulspor’dan çağrı: ‘Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz’

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde futbol liglerinin seyircisiz olarak devam etmesine tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

İstanbulspor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İSTANBULSPOR olarak; ‘Sağlık her şeyden önemlidir’ diyor ve liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz. Sağduyu ile başlatmış olduğumuz bu çağrıya, tüm kulüplerimizin kulak verip destek olması en büyük temennimizdir” ifadelerine yer verdi.

TFF 1. Lig ekibi ayrıca paylaşımına TFF’nin resmi hesabını da etiketleyerek “EvdeKalTürkiyem” etikini kullandı.

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