Ibrahimovic corona için düğmeye bastı: Virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’ya yardım için İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic de devreye girdi. Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi bittikten sonra Ocak ayında İtalya Serie A takımlarından Milan’a imza atan Zlatan Ibrahimovic, ‘Virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider’ sloganıyla yardım kampanyası başlattı.
Yardım kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Zlatan Ibrahimovic, ilk bağışı da kendisi yaptı. Kendi başlattığı yardım kampanyasına 150 bin Euro bağışlayan Ibrahimovic, Instagram hesabından İtalya ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde yaptığı paylaşımla kampanyasını takipçileri ile paylaştı.
Yaptığı paylaşımda İtalya’nın kendisine çok şeyler verdiğini belirten Zlatan Ibrahimovic şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi çok sevdiğim bu ülkeye ben de daha fazlasını vermek istiyorum. Dramatik bir dönemden geçiyoruz. Benimle beraber çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bağış toplamaya karar verdim. Bu bağış kampanyasının amacına ulaşması için tüm gücümü kullanacağım.
Bu çok ciddi bir konu… Sadece videolarla değil, somut adımlar atılarak da yardım edilmesi gerekiyor. Corona virüsünü ortadan kaldırmak için tüm sporcuların ve spor çalışanlarının cömertliğine güveniyorum. Hayatımız için uzun mesailer boyunca çalışan doktor ve hemşirelere yardımcı olabiliriz. Hep birlikte corona virüsünü yenelim ve bu maçı kazanalım.
Virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider.”
Zlatan Ibrahinovic’in, corona virüsüne yakalandığı şeklinde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar kısa sürede yalanlanmıştı.
İşte Zlatan Ibrahimovic’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım:
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Italy has always given me so much and, in this dramatic moment, I want to give back even more to this country that I love. I decided, together with the people who are working with me, to create a fundraiser for Humanitas hospitals and to use my communication power to spread the message wider. It's a serious issue and we need a concrete help that's not just about a video. I count on the generosity of my colleagues, of all professional athletes and of those who want to make a small or large donation according to their possibilities, to kick this virus away. Together we can really help hospitals and doctors and nurses who selflessly work every day to save our lives. Because today we are the ones cheering for them! Let's together kick the CoronaVirus away and win this match! And remember: if the virus don't go to Zlatan, Zlatan goes to the virus! Link in bio