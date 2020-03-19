Hearts’tan maaşlara kesik! Kabul etmeyenler…

İskoçya Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan açıklamayla lig maçlarına corona virüs tedbirleri kapsamında ara verildiğini açıklamıştı. İskoç ekibi Hearts da oluşan gelir kayıplardan dolayı mali tedbirler aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle liglerin ertelenmesiyle oluşan mali gelir kayıplarından dolayı, futbolcuların, teknik ekibin ve çalışan personel maaşlarının nisan ayı itibarıyla yüzde 50 düşürüleceği duyuruldu. Açıklamada bunu kabul etmeyenlerin sözleşme feshine yönelik seçeneğini olduğu da aktarıldı.

Ayrıca bu uygulamanın ne biteceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.