Frank Ribery’den hastanelere yardım

İtalya Serie A’da Fiorentina forması giyen Frank Ribery, corona virüsü salgını ile mücadele eden hastanelere yardım etme kararı aldı. Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Fransız yıldız, Floransa’daki iki hastaneye 50 bin Euro bağışlayacağını açıkladı.

Corona virüsünden Çin’den sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya’da, virüse yakalanmış birçok hastayı tedavi eden Floransa’daki iki hastane olan Careggi ve Santa Maria Nuova’ya bağış yapacak olan Ribery, beraberlik çağrısı yaptı.

Ribery, yaptığı açıklamada “Güç ve beraberlik… Birlikte hareket etmek en büyük zafer” dedi.