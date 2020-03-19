Fatih Terim’den oyuncularına: Evinize dönün!

GALATASARAY'DA koronavirüs salgınına karşı tedbirler devam ediyor. Yönetim, önceki gün kulüp personeline “Home office” çalışması getirip evlerine göndermişti.

Teknik Direktör Fatih Terim de önce sabah antrenmanını akşam saat 17.00'ye aldı. Sarı-kırmızılı futbolcuların gergin bir şekilde gelmesinin ardından Terim, oyuncularından evlerine gitmesini istedi ve antrenmanı iptal etti.

Galatasaray cephesi, maçların seyircisiz oynanacak olmasına tepki göstermişti.

BAŞTA Teknik Direktör Fatih Terim olmak üzere takım kaptanlarından Fernando Muslera da futbolcu sağlığını hiçe saydıklarını belirtip isyan etmişti. Durumu yakından takip eden Terim, futbolcularına “Önce sizin canınızı düşünmeliyiz. Sizler de evden çalışabilirsiniz. Bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı. Terim ve ekibi, Florya'da kalarak koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip etti.

ONYEKURU’YA UYARI

F.BAHÇE derbisinin ardından düşüşe geçen Henry Onyekuru'nun performansı göze çarptı. G.Birliği maçında birçok fırsatı harcayan Nijeryalı yıldız, Sivas ve Beşiktaş maçlarında beklentilerin uzağında kaldı. Terim, oyuncusundan daha çok skora katkı yapmasını istedi.

SEKİDİKA PİŞMANLIĞI

DEVRE arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Jesse Sekidika, beklenenin altında kaldı. Nijeryalı futbolcunun yerine Nagatomo'nun sözleşmesinin askıya alınması pişmanlık yarattı. Sekidika, beklenen katkıyı veremedi ve sezon sonunda gönderilecekler arasına girdi.