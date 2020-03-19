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Sözcü

Farnolle: Niye bizler, ailelerimizin yanında duramıyoruz

Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Fabien Farnolle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüse yakalanmaktan çok korktuğunu söyledi.

15:16 -
Haberler Futbol
Farnolle: Niye bizler, ailelerimizin yanında duramıyoruz

Yeni Malatyaspor’un kalecisi Fabien Farnolle, sosyal medya hesabından corona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün kendilerini korkuttuğunu ve biran önce evlerine gitmek istediklerini söyleyen Farnolle, “Burada durarak birbirimiz için büyük riskler alıyoruz. Sürekli bir yolculuk yapıyoruz. Havaalanlarından otellerine kadar bir yerden bir yere gidiyoruz. Niye bizler, ailelerimizin yanında duramıyoruz? Hepimiz birbirimiz için çok büyük bir risk taşıyoruz. Her şey kapanıyor ama sadece biz risk almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Farnolle TFF’ye çağrıda bulunarak ligleri ertelemesi uyarısında bulundu.

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