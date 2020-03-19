Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic bir notla kalpleri fethetti!

Fenerbahçe’de bir sezon kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic, corona salgını sırasında yaptığı davranışla ülkesi Sırbistan’da büyük takdir topladı. Bu sezon Partizan’da oynayan Sırp oyuncu, yaşlı komşularına yardım etmek amacıyla Belgrad’da yaşadığı apartmanın girişine, “Sevgili komşular, eğer yardıma ihtiyacınız olursa lütfen 10 numaralı dairenin kapısını çalın, Markovic” notunu astı.

26 yaşındaki oyuncunun komşularından olan Nikola Rokvic’in, ilanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınlamasıyla yaşananlar gün yüzüne çıktı.

“Dostum, harika bir adam ve harika bir oyuncu Lazar Markovic ve ailesi, en hassas olanlara yardım için başlattığımız harekete katıldı. Bravo! Bu herkese örnek olsun.”

Oyuncunun bu jesti sosyal medyada alkış topladı.