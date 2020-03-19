Derbi seyir defterim

Bize verilen her anlatım görevini yerine getirmek zorundayız. Kayıtsız şartsız görev kutsaldır. Hava nasıl olursa olsun, şartlar ne kadar bizi zorlarsa zorlasın, biz işimizi yapmak zorundayız.

Uzun yol kaptanlarının seyir defterleri vardır. Her günü not ederler gemileriyle ilgili… Ben de geçen pazar günü yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.

Saat 14.30, Türk Telekom Stadı'ndayım. Maskeli giriş güvenlik görevlisiyle uzaktan selamlaşıp nazik bir şekilde stada geçtik.

Saat 14.40, naklen yayın arabamızın yanındayım, sayımız en az 50 kişi. Uzaktan ‘Merhaba' deyip, devam ettik.

Saat 15.00, kameraman arkadaşlarım kablolarla uğraşırken ellerini durmadan kolonya ile siliyorlar

Saat 15.30, her zaman sohbet ederiz, birbirimizi yıllardır tanırız, uçakla geldik dedi arkadaşım deplasmandan. Nereden dedim, Konya dedi. Nasıl durum diye sordum, bol kolonya, sabun, su kullanımı rekoruna devam dedi. Konuşma mesafelerimiz 1 metre tabii.

Saat 16.30, temiz havada durun dediler ya, ben de dışarıdayım, bol sıvı tüketiyorum, hava buz gibi yalnız, dondum vallahi.

Saat 17.00, basın tribününe girdim, mecburen uzak mesafede durmaya çalışıyoruz birbirimizden, tokalaşmak yok.

Saat 17.30, ses teknisyeni benim kulaklığı test ediyor, mikrofon ağız bölgesine 10 cm uzakta sadece. Bu arada kulağıma takılan sünger yapılı kulaklıkla canlı bağlantı yaptım saat başında.

Saat 18.30, yanımdaki teknik personel arkadaşlarla hem bol su içiyoruz hem de antiseptik sıvılarla el temizleme şova devam ediyoruz. Sonra radikal bir karar aldım. Maçı anlattığım kulaklığı, kullandığım kutuyu güzelce sildim, temizledim.

19.00, maç başlamak üzere ve özel güvenlik dahil en az 600 kişi stat içindeydi. Maç seyircisiz güya…

21.00, maç bitti. Basın toplantılarını izleyeyim mi diye düşünürken baktım kapalı alanda 70 kişi var. Hemen vazgeçtim. Çünkü sağlıklı bir ortam yoktu. Doktorlarımız öyle diyor medyada, onları dinledim. Saat

22.00, evdeyim, kimseye dokunmadan kendimi kolonyalayarak antrede soyundum ve direkt olarak kendimi banyoya attım. Benim derbi seyir defterim böyle. Saha içindekilerin nasıl bilmiyorum. Maçlarda taraftar yok, ama içeride ve çevrede çok kişi var. Geçtiğimiz cumartesi göreve giden, uçağa binen, otelde kalan arkadaşlarım ve takım sporcularında umarım problem çıkmaz…

Son olarak …

DİKKAT! Diyerek seyir defterimi şimdilik kapatıyorum