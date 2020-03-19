Corona virüsünün futbol kulüplerine zararı… İnanılmaz rakam!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor olan futbolun da en büyük ligleri geçtiğimiz hafta kepenk kapattı. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı.

Maç günü, yayın ve ticari gelir elde edemeyecek olan beş büyük ligdeki kulüplerin kaybı 4 milyar Euro’yu bulacak.

541 MAÇIN DURUMU BELİRSİZ

Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tamamen iptali de gündemde… Şu ana kadar beş büyük ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor.

Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor.

La Liga’da 800-950 milyon Euro, Bundesliga’da 650-750 milyon Euro, Serie A’da 550-650 milyon Euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

KULÜPLERİN SALGINLARA KARŞI SİGORTASI VAR MI?

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”Dünya ekonomisi corona virüsü salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşayacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var. Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup olmadığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek. Bunların hepsi futbol dünyasının önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak.”

İLGİLİ HABER Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic bir notla kalpleri fethetti!