Corona virüsü krizi! Futbolcular maça çıkmak istemiyor

Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor´un konuğu olacak Yukatel Denizlispor´da corona virüsü krizi çıktı. Takımdaki futbolcuların salgın hastalık nedeniyle liglerin ertelenmesini istediği ve Sivas deplasmanına gitmek istemedikleri belirtildi.

Burak Özsaraç, oyuncuların corona virüsü nedeniyle psikolojik yönden oldukça olumsuz etkilendiğini belirterek, “Oyuncular kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için çok ciddi endişe içerisindeler. Bu ortamda ne antrenman yapmak istiyorlar ne de müsabakaya çıkmak istiyorlar. Şikayetlerini bana bildiriyorlar. Biz de onları ikna etmekte çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Futbolcular önce sağlık diyorlar. Biz de onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Oyuncularımız, Sivas deplasmanına gitmek ve maça çıkmak istemiyor. Futbolcularımız liglerin ertelenmesini talep ediyor” dedi.

Dün antrenmanı 8-10 futbolcu ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Burak Özsaraç, “Uçağa binmek istemiyorlar. Yaşanan bu ortamda liglerin ertelenmesini istiyoruz. Oyuncular sürekli benim yanıma gelerek oynamak istemediklerini belirtiyorlar. Aileleri de endişeli, kendileri de aileleri için endişeli. İnsan sağlığının bu kadar risk altında olduğu bir ortamda kesinlikle liglerin ertelenmesini istiyorlar. Biz de istiyoruz. Belki hastalık riski, seyircisiz oynanarak en aza indirildi ancak oyuncular psikolojik olarak etkilenmiş durumda” diye konuştu.