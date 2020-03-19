Beşiktaş corona virüsü tedbirlerini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verildi.

Verilen kararın yankıları gündemi oluştururken Beşiktaş’ta da yönetim Ahmet Nur Çebi başkanlığında toplandı. Beşiktaş yönetimi, sporcular ile teknik heyetin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı aldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN ALDIĞI KARARLAR

“Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.

Coronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Tedbirler Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/1OIkAeOWNt — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 19, 2020

Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.

Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır.”