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Sözcü

Beşiktaş corona virüsü tedbirlerini açıkladı

Aktif tüm liglerin ertelenmesi kararının ardından Beşiktaş; çalışanları, sporcuları ve teknik kadroları için bir Corona virüsü tedbir planı açıkladı.

20:44 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş'tan corona virüsü tedbirleri!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verildi.

Verilen kararın yankıları gündemi oluştururken Beşiktaş’ta da yönetim Ahmet Nur Çebi başkanlığında toplandı. Beşiktaş yönetimi, sporcular ile teknik heyetin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı aldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN ALDIĞI KARARLAR

“Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.

Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.

Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır.”

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