Berna Gözbaşı: ‘Ligi oynatmak insan haklarına aykırı’

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolun durmamasına isyan etti. Sessiz kalan diğer başkanlara ders veren Süper Lig'in tek kadın başkanı Gözbaşı, Habertürk TV'de katıldığı yayında şunları söyledi: “Maça çıkmak istemeyen futbolcuyu neyle zorlayacağız. Can bu! Deplasmana gidiyoruz, otobüs, uçak, otel… Futbolcular ülkelerine gitse FIFA, onların lehine karar verir. Oynanan tek lig bizde.”

MASKE İLE Mİ OYNASINLAR?

“Bu insan haklarına aykırı bence. Maske mi takacak, nasıl temas edecek? Herkes kendi seçimini yapabilmeli. Maçı 11 kişi oynuyor ama onlarla hareket eden 100 kişi var. Hiç kimse başkasının yaşam hakkı konusunda karar verme yetkisine sahip değil. Tüm dünya teyakkuzda. Önlemleri aldık ama futbolcu maskeyle mi oynayacak? Bu oyuncuları zorla oynatmaya hakkımız yok.”

‘ANNEYİM' DEDİ SUSMADI

“Kulüpler Birliği'nden diğer başkanlarla bir WhatsApp grubumuz var. Burada herkes fikrini söylüyor. KBV Başkanı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararını bekliyor. Ama bu konuda kadın olarak, anne olarak sesimi yükseltmeye devam edeceğim. Oynamayalım değil ülke bu durumdayken ertelensin diyoruz. Birinde pozitif çıksa tüm takım karantinaya alınacak. Böyle olsa 17 takım mı oynayacak ligi?”