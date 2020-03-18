Valladolid, Corona virüsü test kitlerini geri gönderdi!

İspanya La Liga kulüplerinden Enes Ünal’ın da formasını giydiği Real Valladolid, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre La Liga’nın kendilerine gönderdiği Corona virüsü testi kitlerini geri çevirdi.

Açıklama kulübün basın sözcüsü David Espinar tarafından yapılırken metinde “La Liga’nın bu kitleri bizim için hazırladığı doğru ancak biz bu testleri medikal ve sosyal kriterleri göz önüne alarak uygulamadık. Hiçbir oyuncumuzda semptomlar gözükmüyor ve biz bu kitlerin, kitlerden daha fazla yararlanacak ve kitlerin daha faydalı olacağı gruplar olduğuna inanıyoruz. Öncelik onların olmalı” ifadeleri yer aldı.

Valladolid’in açıklamasında ayrıca La Liga’nın kulüpleri bu testlerin oyunculara ve kulüp çalışanlarına uygulanmasına zorunlu tuttuğu yönünde çıkan haberleri de yalanladı.

Kulüp ‘semptomlar görülmüyor’ dedi ama…

Kulübün yaptığı açıklamada yer alan “oyuncularımızda semptomlar görülmedi” ifadesine rağmen Blaise Matuidi, Daniele Rugani ve Donovan Mitchell gibi yıldız sporcular belirti göstermemelerine rağmen testlerinin pozitif çıktığının altını çizdi.