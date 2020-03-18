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Sözcü

Trabzonspor, Sörloth ve Abulkadir’siz çalıştı

Ligin 27. haftasında Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını 6 futbolcudan yoksun sürdürdü.

20:42 -
Haberler Futbol
Trabzonspor, Sörloth ve Abulkadir’siz çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz’ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın 11:00’de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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