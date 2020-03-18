Tamer Tuna: Bize de corona virüsü bulaşmış olabilir

İsmail AKIN / ANTALYA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'da oynayan Charles Fernando'nun, Brezilya'da 14 günlük karantinaya alındığın belirterek, “Futbolcumuzu tedavi için Brezilya’ya göndermiştik. Fransa üzerinden ülkesine gittiği için karantinaya alındı. Şimdi dönüş sorunu yaşıyor. Hasta değiliz ama potansiyel hastayız. 7 oyuncumuzda gribal enfeksiyon var. Komplo teorisi üretmiyorum ama maalesef süreç bu. Liglerin erteleneceğini tahmin ediyorum” dedi.

Kişisel tercihinin maçların oynatılmaması yönünde olduğunu dile getiren Tuna, “Ben liglerin erteleneceğini tahmin ediyorum. Bize de virüs bulaşmış olabilir. Soyunma odasında bile herkes tereddüt içerisinde. Göz göze geliyoruz ve bu teması duygularımızla yaşatıyoruz. Böyle bir ortamda çalıyoruz. Soyunma odasında birlikteyiz, aynı tabaktan, çatal, bıçaklarla yemeğimizi yiyoruz” diye konuştu.

Tamer Tuna, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, liglerin erteleneceğini düşündüğünü belirterek “Bunlar bir yerden alınmış bilgi değil sürecin getirdiği liglerin oynanma tehlikesinin içinden hastaların çıkabileceği düşüncesinden dolayı… Bu yaşanılan ortamda bize virüs bulaşmış olabilir. Yabancı aileler ve çocukları, anneleri geldi. Sinan Gümüş’ün geçen hafta anne babası geldi, ‘hocam dokunamıyorum’ diyor. Bir örnek, net bizim içinde yaşadığımız durum bu…” ifadelerini kullanmıştı.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar 8 bine yakın insan hayatını kaybetti.

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