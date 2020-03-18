Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu! Sosyal medyada büyük tepki…

Süper Lig´in 27´nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü oynanacak 3 maçta Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinde Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında Ali Şansalan ve Göztepe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük görev yapacak.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçının orta hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a maç verilmedi. Ligin seyircisiz olarak devam etmesi kararına Twitter’dan büyük tepki geldi.

27´nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

SOSYAL MEDYADA ÇIĞ GİBİ TEPKİ

TFF’nin twitter hesabından yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyadan çığ gibi tepki geldi. Taraftarlar ligin ertelenmemesi nedeniyle federasyona isyan etti. İşte yapılan paylaşımlar…