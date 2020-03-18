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Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu! Sosyal medyada büyük tepki…

Ertelenip ertelenmeyeceği konusunda tartışmaların sürdüğü Süper Lig'de 27. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki yağdı.

12:37 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu! Sosyal medyada büyük tepki…

Süper Lig´in 27´nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü oynanacak 3 maçta Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinde Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında Ali Şansalan ve Göztepe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük görev yapacak.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçının orta hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a maç verilmedi. Ligin seyircisiz olarak devam etmesi kararına Twitter’dan büyük tepki geldi.

27´nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

SOSYAL MEDYADA ÇIĞ GİBİ TEPKİ

TFF’nin twitter hesabından yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyadan çığ gibi tepki geldi. Taraftarlar ligin ertelenmemesi nedeniyle federasyona isyan etti. İşte yapılan paylaşımlar…

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Son güncelleme: 12:52 18.03.2020