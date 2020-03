Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar oynanacak mı?

Maçlar oynanacak mı sorusu birçok kişinin gündeminde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına devam edileceğini ve ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı.

“LİGLERDE ERTELEME YOK” Süper Lig’de oynanan karşılaşmaların ertelenip ertelenmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Şu anda, alınmış karar ne ise bir değişiklik yok, aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek. Bütün her şeyin planlaması yapılmıştır. Olaylarda herhangi bir değişiklik yoktur ve ligler açıkladığımız program doğrultusunda devam etmektedir” diye konuştu.

"HER DAKİKA DURUM DEĞİŞEBİLİYOR" "Bütün Avrupa ülkelerinde değil, bütün dünyada ve ülkemizde hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz ki, başımızda çok aklı başında olan ve iyi bir planlama yapan sağlık bakanımız ve bilim kurulumuz var. Türkiye'yi en az şekilde etkileyecek kararları alıyorlar ve biz de onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Bizim aldığımız her karar sadece ligleri değil, onlara danışarak aldığımız her karar ülkemizi etkileyen kararlardır. Bu nedenle beraber çalışma yöntemiyle yolumuza devam etmekteyiz."