Ronaldo’ya önce corona sonra deprem şoku!

Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronasldo, corona virüs sebebiyle Portekiz Madeira’da kendisini ve ailesini karantinaya almıştı. Portekizli yıldızın memleketi olan Madeira’da geçtiğimiz hafta pazar günü 5.2’lik depremin ardından dün de 3.8’lik bir deprem meydana geldi.

Deniz seviyesinin 10 kilometre altında merkez üssü Madeira kıyıları olan deprem adada büyük bir paniğe neden oldu. 290 bin kişiyi aşkın kişinin yaşadığı adada en son deprem 12 yıl önce yaşanmıştı. Son 1 haftada yaşanan iki deprem büyük bir paniğe neden oldu.

MADEİRA’DA KANATİNADA

Corona virüs salgının İtalya’da oldukça fazla yayılmasının ardından Cristiano Ronaldo ailesiyle birlikte Portekiz’in Madeira Adası’nda karantinaya girmişti. Ronaldo’nun o görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Juventus’tan takım arkadaşı Daniele Rugani’nin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya’ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başlamıştı.