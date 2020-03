Radamel Falcao ve Fernando Muslera’dan tepki: ‘Dünyada insanlar ölüyor…’

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao ve deneyimli file bekçisi Fernando Muslera kişisel sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşımda bulundu.

Falcao, Twitter’da “Tüm dünyada insanlar ölüyor ve biz futbol oynamaktan bahsediyoruz. Güvende ol ve evde kal” ifadelerini kullandı.

People are dying around the world. pic.twitter.com/K72c3vEiUc

— Radamel Falcao (@FALCAO) March 18, 2020