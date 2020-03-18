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Obi Mikel: Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi

Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel, bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

16:46 -
Haberler Futbol
Obi Mikel: Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi

Trabzonspor’un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği John Obi Mikel, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti.

Obi Mikel, “Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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John Obi Mikel süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 19:00 18.03.2020