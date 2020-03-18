Nuri Şahin: ‘Euro 2020’nin ertelenmesi kesinliklesi doğru karardı’

Almanya Bundesliga’da Werder Bremen forması giyen deneymli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, TRT Spor’a konuşurken Corona virüsü hakkında alınan kararları da değerlendirdi.

Nuri Şahin, “Bize bu kararın neden olduğunu açıkladılar ve yapılması gerekenin bu olduğunu anladık. Almanya Futbol Federasyonu bize evde kalmayı tavsiye etti. En basit şekilde böyle ifade edebilirim. Ailemiz, arkadaşlarımız, görüştüğümüz insanlar var. Evde kalmalıyız ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız” dedi.

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“Kulüpten bize verilen bireysel çalışma programlarımız var ve bununla da en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diyen Nuri, “Evde koşu bandı ve benzeri spor aletlerimizle çalışıyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya uğraşıyoruz. EURO 2020’nin ertelenmesi kesinlikle doğru bir karardı. Sağlık en önemli şeydir” diye konuştu.

‘Salgın döneminde birçok şey öğreneceğiz…’

Yıldız futbolcu, “Bu salgın döneminde birçok şey öğreneceğiz. Bazıları küçük şeyler. Sahip olduğumuz zamana şükretmeyi mesela. İşim gereği sürekli yolda olan biriydim, şimdi 7/24 ailemleyim ve onlarla küçük şeyler yapıp oyunlar oynuyoruz. Dün çocuklarımla bir masa oyunu oynadım ve onlarla bunu en son ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyordum” dedi.

Nuri Şahin, “Kitaplar okuyoruz, çocuğumla İspanyolca kelimeler çalışıyoruz, evde kalıyoruz ama kendimizi izole etmiyoruz. Sevdiklerimizle görüntülü konuşmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.