Mayweather’e bir acı haber daha!

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, bir hafta içinde gelen iki ölüm haberi ile sarsıldı. Geçtiğimiz hafta Mayweather’ın çocuklarının annesi olan Josie Harris’in arabasında ölü bulunması ile şok yaşayan Mayweather, bu kez de 58 yaşındaki amcasını kaybetti. Efsanevi boksörün aynı zamanda da antrenörü olan ve gelişiminde büyük pay sahibi olan Roger Mayweather’ın, diyabet hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Amcasının hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Mayweather “Amcam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biriydi. Hem ringde hem de ring dışında” dedi. Floyd Mayweather, amcasının boks dünyasındaki en iyi antrenörlerden biri olduğunun da altını çizdi.

Mayweather, amcasının yaşlı görünmesine rağmen henüz çok genç olduğunu da belirtirken, “Roger benim her şeyimdi.. Babam, diğer amcam ve boks takımımızdaki herkes için önemli bir kişiydi. Bizim için acı bir kayıp… Son dönemde sağlığı pek iyi değildi. Umarım şimdi huzur bulacak” ifadelerini kullandı.

Kendisi de eski bir boksör olan Roger Mayweather, 72 maçta 59 galibiyet kazanmıştı.

İLGİLİ HABER Floyd Mayweather`ın çocuklarının annesi Josie Harris, ölü bulundu