Manchester United’ın yıldızından itiraf: Gerçek adımı kullanmıyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın 2018 yılında 22 milyon Euro ödeyerek Porto’dan transfer ettiği genç yıldız Diogo Dalot, gerçek ismini kullanmadığını söyledi. The Sun’da yer alan habere göre, babasının daha akılda kalıcı bir isim bulması şeklindeki önerisini dinlediğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, asıl isminin Antonio Jacinto Teixeira olduğunu açıkladı.

Babasının futbolu çok sevdiğini belirten Diogo Dalot “Gençliğinde o da futbolcu olmak istemiş. Ancak büyükannem okumasını istediği için izin vermemiş. Bu nedenle babam benim futbolcu olmamı çok istiyordu. Bana yol gösterdi. Diogo Dalot ismini de o buldu. Asıl adımdan daha akılda kalıcı olacağını söyledi” diyerek yaşanan süreci anlattı.

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamadığını da söyleyen Diogo Dalot “İşler kötü gittiğinde, forma giyemediğinizde takımdan ayrılmak bazı futbolcular için seçenek olabiliyor. Ancak benim için bu geçerli değil. Ben savaşmayı tercih edenlerdenim. Manchester United’da uzun yıllar oynayabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Futbola Porto’da başlayan Diogo Dalot, 2018 yılında 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a transfer oldu. İngiliz devinde şimdiye kadar 33 maçta forma şansı bulan bek oyuncusu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.