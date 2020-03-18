Los Angeles Lakers takım halinde teste girip karantinaya alınıyor!

Nets‘teki oyuncularda corona virüsü çıkması da en çok Los Angeles Lakers‘ı etkiledi çünkü LeBron James ve arkadaşları corona virüsü sebebiyle lig durdurulmadan önce en son Brooklyn Nets ile karşı karşıya gelmişti.

Los Angeles Times'ten Broderick Turner'ın haberine göre; Nets'teki 4 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Lakers, bütün oyuncularına test yaptırmaya karar verdi ve onları 14 günlüğüne karantinaya aldı.

Lakers’tan yapılan açıklamada, “10 Mart’taki Brooklyn Nets ile oynana maç sonrası riskler göz önüne alındığında, çeşitli sağlık görevlileri, NBA ve UCLA Sağlık doktorlarımızla istişare edilerek oluşturulan COVID-19 prosedürlerimizin ve protokolümüzün bir sonraki adımlarını takip ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

NBA'de geçtiğimiz hafta ilk olarak Utah Jazz‘ın yıldızı Rudy Gobert'te corona virüsü çıkarken arkasından Donovan Mitchell ve Christian Wood da hastalığın olduğu açıklandı. Nets‘te ise Kevin Durant dışında şu anda ismi bilinmeyen 3 oyuncuda daha corona bulunuyor.

NBA yönetimi, corona virüsü sebebiyle ligi askıya alarak durdurmuştu