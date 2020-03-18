Karacabey Belediyespor 6 hafta kala 2. Lig’i garantiledi

Erteleme maçı olan Pazarspor'un kendi sahasında Yeşilyurt Belediyespor ile sahasında 1-1 berabere kalmasıyla birlikte, Karacabey Belediyespor Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Ligin bitmesine 6 hafta kala 64 puanı bulunan Karacabey Belediyespor, 45 puanları bulunan en yakın rakipleri Somaspor ve Pazarspor'un 19 puan önünde yer alarak 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'un Başkanı İsmail Ülker, tarifsiz bir duygu içinde olduklarını ve çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başkan Ülker, “Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde Karacabey'de yaşayan hemşerilerimizi bir nebze de olsa sevindirdiğimize inanıyorum. Bu şampiyonluğu camiamıza, taraftarlarımıza ve tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Şeref Başkanı Ali Özkan da, kazanılan şampiyonluğun ilçe halkını gururlandırdığını söyledi. Başkan Özkan, “Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan eden Karacabey Belediyespor'umuzun yöneticilerine, sporcularına ve destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Kazanılan bu şampiyonluk, camiamıza ve ilçemize hayırlı olsun. Karacabey Belediyespor futbol takımımız elde ettikleri şampiyonlukla şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiler. 2014 yılında göreve geldiğimizde 2. Amatör Kümede yer alan takımımızı 25 yıl sonra 3. Lig'e taşıdık. Şimdi de 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldik. Yani ilçemizde sporda devrim yaparak, herkese hayal gibi gelen bu şampiyonlukları alın terimizle kazanarak bugüne ulaştık. Şimdi hayal ötesi bir yere geldik. Bunu yönetimimiz, camiamız, taraftarlarımız ve ilçe halkımız bir araya gelerek bir bütün halinde sağladık. Bugün Türkiye'nin çoğu ilinden ve Bursa'mızdan gıptayla bakılan bir takım olduk. Bugün ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.