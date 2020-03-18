Juventus’un sahibinden 10 milyon Euro corona bağışı

İtalyan devi Juventus takımının sahibi Agnelli Ailesi, corona virüsü salgını nedeniyle bağışta bulunma kararı aldı. Corona virüsü ile mücadele eden sağlık ekiplerine destek olmak amacıyla Agnelli Ailesi, İtalya Sivil Savunma Kurumu’na 10 milyon dolar bağışladı.

Sivil Savunma Kurumu, devlet hastanelerine giden ve maddi durumu yetersiz olan insanlara destek oluyor.

Agnelli Ailesi’nin yaptığı bağış, Juventus Kulübü’nün resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

İşte yapılan o paylaşım: