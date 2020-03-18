IOC, Tokyo 2020’yi ertelemedi, tartışmalar başladı: ‘Düşüncesiz ve sorumsuzca…’

Dünya, Corona virüsü ile mücadeleler çerçevesinde adeta yaşamı durdurma noktasına doğru ilerlerken dev organizasyonlar da birer birer erteleniyor. UEFA, son olarak Euro 2020’yi bir sene erteledi, Şampiyonlar Ligi’ni ve Avrupa Ligi’ni ise askıya aldı.

NBA de dahil olmak üzere spor dünyasındaki neredeyse tüm majör organizasyonlar ya iptal edildi ya ertelendi ve gözler IOC’ye (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) çevrildi. Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları veya kısaca Tokyo 2020, 24 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek diyoruz zira Yerel Organizasyon Komitesi (NOC) ve IOC yaptıkları açıklamalar ile oyunların belirlenen tarihte düzenleneceği yönünde ısrarcı. Ancak tüm dünyayı saran tedirginlik dalgası sporcuları da yoğun bir şekilde etkilemiş durumda. Zira sporcular hem tedirgin, hem de sporcuların bir çoğu gerektiği kadar yoğun antrenman yapamıyor.

Reuters konuyla ilgili bir haber yayınlarken Corona virüsünün şu ana kadar 20 binden fazla kişiyi enfekte ettiğinin ve ölüm sayılarının dünya genelinde 8 bin 200’ü aştığının altını çizdi. Tokyo 2020’de yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği ve bunların henüz yüzde 57’sinin yerini garantilediği belirtildi.

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YÜZDE 43 HENÜZ BELLİ BİLE DEĞİL!

Tokyo’da boy gösterecek sporculardan yüzde 43’ü eleme müsabakaları sonrasında belli olacak. Tartışma yaratan konu da burada başlıyor. Corona virüsü ile mücadele kapsamında büyük organizasyonlar ertelenirken bu organizasyonlar arasında olimpik eleme mücadeleleri de yer alıyor.

IOC ise “her atlete uygun olmasa da bir çözüm bulacaklarını ifade etti” bu noktada IOC’nin yaklaşımı “gelebilenler gelsin” şeklinde yorumlanırken tepkiler olduğu gibi destek sesleri de yükseldi. IOC Reuters’a yatpığı açıklamasında “olağandışı durumlar olağandışı çözümlere gerektirir” ifadelerini kullandı.

En az olumsuz etki yaratacak çözümü bulmaya çalıştıklarını ifade eden IOC yetkilileri “Hiçbir çözüm ideal olmayacak” dedi. Ancak Reuters’ın edindiği bilgiye göre IOC’nin düzenlediği telekonferansta bazı ulusal komiteler IOC’nin kararına tepki gösterdi.

‘DÜŞÜNCESİZ VE SORUMSUZCA’

IOC üyesi olan ve daha önce 5 farklı kış olimpiyat oyunlarında boy gösteren Hayley Wickenheiser kararı “Düşüncesiz ve sorumsuzca” olarak tanımlarken “Kriz olimpiyat oyunlarından da büyük. Atletler antrenman yapamıyor. Katılımcılar seyahat planlarını yapamıyor, sponsorlar ve pazarlamacılar hassasiyet ile işlerini yapamıyor” dedi.

Olimpiyat şampiyonu sırıkla yüksek atlamacı Katerina Stefanidi ise IOC’nin sporcuları riske attığını söylerken “Hepimiz isteriz Tokyo 2020’nin gerçekleşmesini ama ya olmazsa bir B planı yok mu” diye konuştu.