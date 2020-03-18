Inter efsanesi kırmızı alarm verilen Lodi’de yaşadıklarını anlattı: Korkunç!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya’da, şimdiye kadar 2 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün ilk çıktığı Çin’den sonra corona virüsünden en fazla ölümün yaşandığı ülke olan İtalya’da, birçok sporcu da virüsten etkilendi.

İtalya Milli Takımı ve Inter’in eski savunma oyuncularından Riccardo Ferri, corona virüsünün birçok arkadaşının hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi. İtalyan radyo kanalı TMW’ya bağlanan 56 yaşındaki Riccardo Ferri, “Birçok arkadaşım corona virüsünden öldü. Bir o kadarı da hastanede” dedi.

Yaşananların korkunç olduğunu söyleyen Riccardo Ferri, kırmızı alarm ilan edilen şehirde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İtalya’da ilk kırmızı alarm verilen Lodi’de yaşıyorum. Yaşanan acil durumu gözlerimle gördüm. Her üç dakikada bir ambulansların geçtiğini duyuyorum. Bana verilen bilgiye göre tehlike hala devam ediyor. Hastanelerde yer kalmadığı belirtiliyor. Korkunç! 50 yaşındaki çok yakın bir arkadaşımı corona virüsü semptomları gösterdiği için hastaneye kaldırdılar. Babasını corona virüsünden kaybetmişti. Kendisine yapılan testler de pozitif çıktı. Ancak şimdi durumu daha iyi… Yine de kontrol altında tutuluyor. Hastane çalışanlarına, doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Büyük çaba gösteriyorlar.”

Altyapısında yetiştiği Inter’de 13 yıl forma giyen ve 418 maça çıkan Riccardo Ferri, İtalya Milli Takımı formasını da 45 kez terletmişti.

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