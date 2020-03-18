Futbolculuğu bırakıp doktorluğa geçti!

İspanya’da Real Betis kadın takımının formasını giyen Ana Romero, corona virüs salgını nedeniyle futbolculuğu bırakıp doktorluğa geçiş yaptı. Tıp fakültesi mezunu olan Ana Romero, bugüne kadar eğitimini aldığı doktorluk mesleği yerine futbolculuğu tercih etmişti. İspanya’da futbolun askıya alınmasının ardından ‘evde kalmak istemiyorum’ diyen Romero Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Talebi karşılık gören Ana Romero’nun hekim olarak uygun görülen yerde görevlendirileceği belirtildi.

Ülkesinde ses getiren bu kararını ardından konuşan Romero, “Mesajımın böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Birçok doktor tarafından ‘yardımına ihtiyacımız var’ çağrısı aldım. Bana durumun zorluklarından bahsettiler.İki hafta içinde daha kötü olacak. İhtiyaç olduğunda yardım edebilmek için tıp okudum. Futbol böyle zamanlarda ikinci planda kalır, atandığım yerde doktorluk yapacağım” ifadelerini kullandı.

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@aromero7willy, futbolista, doctora y todo un ejemplo de generosidad: se ofrece en la lucha contra el coronavirus: “Lo que haga falta, donde se me necesite” https://t.co/tvjvCFODpZ — MARCA (@marca) March 17, 2020

Foto: Marca