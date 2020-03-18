Espanyol Kulübü: 6 kişide corona virüsü pozitif!

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, İspanya kulübü Espanyol’u da kıskacına aldı. La Liga’nın köklü kulübünden yapılan açıklamada 6 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan 6 kişinin teknik ekip ve futbolculardan oluştuğu öğrenilirken hastalığı kapan kişilerin tedavilerine başlandığı ifade edildi. Virüsü kapan kişilerin hafif semptomlara sahip olduğu ve karantinada olduklarına dikkat çekildi.

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

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