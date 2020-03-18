SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Espanyol Kulübü: 6 kişide corona virüsü pozitif!

İspanya La Liga takımlarından Espanyol Kulübü, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER
00:08 -
Haberler Futbol
Espanyol Kulübü: 6 kişide corona virüsü pozitif!

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, İspanya kulübü Espanyol’u da kıskacına aldı. La Liga’nın köklü kulübünden yapılan açıklamada 6 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan 6 kişinin teknik ekip ve futbolculardan oluştuğu öğrenilirken hastalığı kapan kişilerin tedavilerine başlandığı ifade edildi. Virüsü kapan kişilerin hafif semptomlara sahip olduğu ve karantinada olduklarına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABER NBA takımlarından Brooklyn Nets`te 4 oyuncuda corona çıktı! NBA takımlarından Brooklyn Nets`te 4 oyuncuda corona çıktı!

Corona espanyol