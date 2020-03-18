Denis Massegelia: Salgın mayısta bitmezse olimpiyat zor

Corona virüs (Covid-19) salgınının büyük darbe vurduğu sporun en büyük organizasyonu olimpiyatların durumu belirsizliğini koruyor. 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de toplantılarını sürdürüyor. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ile görüşen IOC, dün de ulusal olimpiyat komiteleri ve spor federasyonları ile telekonferans yoluyla toplantılar yaptı.

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Toplantılar bugün de sürecek. TMOK Başkanı Uğur Erdener, pek çok kota turnuvası iptal edilmesine rağmen oyunlar ile ilgili planlamanın değişmediğini açıkladı. Sporcu komiteleri ile de görüşen IOC'nin ‘olimpiyat düzenlenecekmiş gibi' çalışılması görüşünde olduğu öğrenildi. Buna karşın Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia “Kriz mayıs sonunda devam ederse, olimpiyatların zamanında başlayacağını düşünmüyorum. En kötü çözüm önerisi bile masada olmalı” dedi.