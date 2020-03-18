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Sözcü

Corona virüsü NHL’e de sıçradı! Test pozitif çıktı

ABD Buz Hokeyi Ligi takımlarından Ottawa Senators, bir oyuncularında corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

10:03 -
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Corona virüsü NHL’e de sıçradı! Test pozitif çıktı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüsü, spor takımlarını da etkiledi. Birçok spor dalında rastlanan corona virüsü, Amerika Buz Hokeyi Ligi’ne de (NHL) sıçradı. NHL’de ilk corona virüsü teşhisi, Kanada ekibi Ottawa Senators’da görüldü.

Ottawa Senators Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir sporcularında yapılan corona testi virüsünün pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, tüm sporcuların karantinaya alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada “Sporcularımızın, taraftarlarımızın ve toplumun sağlığı en önemli önceliğimizdir. Herkesin sağlığı için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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