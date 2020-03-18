Çıldırtan sözler: ‘Oyuncuların birbiriyle teması, onların riski’

Pazar günü Brezilya ligi takımlarından Gremio oyuncuları ve teknik heyeti, futbolun ülkede (corona virüs salgınına rağmen) devam etmesini protesto etmek amacıyla sahaya maske ile çıktı. Birçok ülke salgın nedeniyle spor müsabakalarını askıya alırken Brezilyalı yöneticiler ağır davranmakla eleştiriliyor.

Hafta sonu oynanan maçların ardından bazı bölge federasyonları erteleme kararı verirken bazı bölgelerde futbol oynanmaya devam edecek. Amapa, Mato Grosso do Sul, Pernambuco ve Ceara federasyonları seyircisiz maçlara devam kararı aldı.

Gremio Başkan yardımcısı Paulo Luz, “Salgını kontrol etmeye başaranlar ülkeler, ciddi önlem alanlar oldu. Hayatı öncelik haline getirmeliyiz” derken, Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel'in sözleri tartışma yarattı: “Statlar kapalıyken, insanların bir araya gelme riski yok. Oyuncuların birbiriyle temasına gelirsek… Bu onların riski.”

Bu sözlere Vasco savunma oyuncusu Leandro Castan'ın tepkisi sert oldu: “Risk bizim ha, harika yanıt, harika vali, oyunculara bu kadar saygı duyduğun için teşekkürler!!!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da futbola devam kararı veren yöneticilere destek çıktı.

“Futbolu yasakladığınızda bir histeri yaratırsınız. Bunu istemiyorum. Futbolu iptal etmek salgını durdurmaz. Ekonomi duramaz. İşsizlik artar.”