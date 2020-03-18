Abramovich’ten corona virüsü ile mücadeleye destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin sahibi olan Roman Abramovich, corona virüsü ile mücadeleye destek geldi. Vize problemi nedeniyle İngiltere’ye giremeyen Abramovich, otelini sağlık çalışanlarına açtı. Londra’daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının, Millennium Oteli’nde ücretsiz konaklayabileceği duyuruldu.

Maç olduğu zamanlar Chelsea takımının da kamp yaptığı Millennium Oteli’nin kapılarını NHS çalışanlarına açan Abramovich, masrafları kendisi ödeyecek. Abramovich böylece, İngiltere’nin corona virüsü ile mücadelesine destek verecek. Kendisinin ve takımı Chelsea’nin tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü ile mücadeleye en iyi desteği böyle verebileceğini düşünen Abramovich, evi hastaneden uzak olan NHS çalışanlarının, rahat bir ortamda konaklama şansına sahip olmasını sağlayacak.

Chelsea Kulübü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Corona virüsü nedeniyle birçok sağlık çalışanı, uzun mesai süreleri boyunca çalışıyor. Sağlık çalışanları, evlerine gidemiyor ya da hastaneden eve uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçmek için Millennium Oteli, NHS çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek” denildi.

Birleşik Krallık’ta şimdiye kadar 71 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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