Valencia’da ‘corona’ krizi! Takımı yüzde 35’inde…

İspanya La Liga devi Valencia, teknik ekip ve futbolculara yapılan ‘corona virüsü’ (Covid-19) testinin sonuçlarının yüzde 35’inde pozitif olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu Ezequiel Garay ve Eliaquim Mangala başta olmak üzere teknik ekip ve futbolculardan 5 kişinin corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyuran Valencia Kulübü, yapılan yeni test sonuçlarını da açıkladı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İtalya temsilcisi Atalanta ile deplasmanda karşılaşan Valencia, 10 Mart’ta İspanya’daki rövanş mücadelesinde bir araya geldi.

İtalya’daki maçın ardından yapılan testin sonuçlarını duyuran Valencia, takımın yüzde 35’inde corona virüsüne rastlandığını belirtti.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip corona virüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya’da ise bugün ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809’a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747’ye yükseldi.

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