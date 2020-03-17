Tom Brady New England Patriots’tan ayrıldığını açıkladı

NFL tarihinin en büyük sporcusu olarak anılan ve 20 senedir New England Patriots forması giyen Tom Brady, 2020 sezonunda Patriots forması giymeyeceğini açıkladı.

Patriots ile 6 şampiyonluk kazanan Brady, 2010’dan sonra takımıyla ilk kez Divisional Round’da mağlup olmuştu. Tarihin en iyisi tartışmalarında (GOAT) birçoklarına göre ilk sırada yer alan 42 yaşındaki oyun kurucu, Patriots’un efsane koç Bill Belichek’le tartıştığı öne sürülmüştü.

2019’da Patriots’la kontratı sona eren Brady, 2020 sezonunda da NFL’de olacağını açıkladı. Ardından veteran yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuydu. Gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden takımı ve taraftarlara ayrı ayrı teşekkür eden Brady, kariyerine başka bir takımda devam edeceğini açıkladı.

The Athletic’e göre Brady’nin yeni adresi olması en muhtemelen iki ekip LA Charges ve Oakland Raiders. Tampa Bay Buccaneers da bu iki ekibin arkasından Brady’yi takip eden bir başka kulüp. NFL sezonu normal şartlarda 10 Eylül’de başlaması bekleniyor. Ancak corona virüsün süreci nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.