SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacak’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Nihat Özdemir, UEFA ile yapılan telekonferans toplantının ardından açıklamada bulundu. Özdemir, liglerde ertelemenin söz konusu olmadığını ve maçların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın yaptığı ‘Acil' kodlu çağrının ardından bugün gerçekleşen ve 55 üye ülke federasyonun yetkililerinin katıldığı telekonferans toplantının ardından EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İŞLER YOLUNDA GİTSEYDİ…”

“55 ülkenin federasyon temsilcileri de bu toplantıda yer aldılar. UEFA Başkanı Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takvimi konusunda bizlere sunum yaptı. Bu sunumun ana maddesi Euro 2020'nin 1 yıl ertelenmesiydi. Hepimizin bildiği gibi işler yolunda gitseydi, 2020 Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla Roma'da başlayacaktı. Ama yaşanan korona virüs etkisiyle ve taraftarla beraber bu maçların oynanması kararıyla, şampiyona 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde yapılma kararı aldı. Biz de bu karara destek verdiğimizi ifade ettik”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ FİNALİ…”

“Bu arada UEFA üyesi ülkelerin, bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Bizim gibi tüm Avrupa takımlarının maçları vardı. Bu maçların hepsi haziran ayında oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maç takvimi konusunda UEFA bir çalışma grubu oluşturdu. Bunda da farklı senaryolar bize sunuldu. Bunun en önemli bölümü ise, bütün yerel liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi için maksimum gayret sarf edilmesi. Her şeyin normal bitmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Finali ve Avrupa Ligi Finali'nin haziran sonunda tamamlanması planlandı. UEFA ile yaptığımız toplantının ana hatları ve alınan kararlar bu şekilde. Yönetim kurulu kararı olarak alındı. Bu da basın toplantısıyla tüm kamuoyuna açıklanıyor”

“LİGLERDE ERTELEME YOK”

Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ertelenip ertelenmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Şu anda, alınmış karar ne ise bir değişiklik yok, aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek. Bütün her şeyin planlaması yapılmıştır. Olaylarda herhangi bir değişiklik yoktur ve ligler açıkladığımız program doğrultusunda devam etmektedir” diye konuştu.

“HER DAKİKA DURUM DEĞİŞEBİLİYOR”

“Bütün Avrupa ülkelerinde değil, bütün dünyada ve ülkemizde hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz ki, başımızda çok aklı başında olan ve iyi bir planlama yapan sağlık bakanımız ve bilim kurulumuz var. Türkiye'yi en az şekilde etkileyecek kararları alıyorlar ve biz de onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Bizim aldığımız her karar sadece ligleri değil, onlara danışarak aldığımız her karar ülkemizi etkileyen kararlardır. Bu nedenle beraber çalışma yöntemiyle yolumuza devam etmekteyiz.”

“VİRÜS OLAYI DAHA BÜYÜK YERLERE GİTMEZSE…”

“Şampiyonlar Ligi Finali'nin, Avrupa Ligi Finali'nin ne zaman olacağının senaryoları var ama bunların hepsi durumlara göre yapılacak olan senaryolardır. Evvela önemli olan Avrupa'daki liglerin başlaması, seyahat imkanlarının ortaya çıkmasıdır. Çalışma grubu bu takvimi belirleyecektir. Bu virüs olayı daha büyük yerlere gitmezse, haziran ayı sonuna kadar bu 2 finalin oynanması hedeflenmektedir. Avrupa basın organları bunları açıklamış olabilir ama bunlar bir taslak halindedir. Varılmış kesin bir karar olmadığı için biz açıklamıyoruz”

“HERKESİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN”

Sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun yanı sıra kendilerinin de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Bu akşam Göztepe-Rizespor maçıyla birlikte erteleme maçlarının da tamamı bitecek. Verilmiş karar gereğince liglerimiz devam edecektir. Bu arada Ukrayna oynamaya devam ediyor ama onlar da karar alabilir. Biz Türkiye'yiz. Sağlık bakanımız ve bilim kurulumuz var, çok aklı başında kararlar alıyorlar. Bugün baktığınızda korona virüsten en az etkilenen ülke biziz. Sokağa çıkma gibi bir karar olmadığı Cumhurbaşkanlığımız tarafından da açıklandı. Herkesin gönlü rahat olsun” diyerek sözlerini tamamladı.