Süper Lig maçları şifresiz mi? beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacak mı?

Corona virüs sebebiyle önlemler artırılırken geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de de maçların seyircisiz oynanması yönünde karar alınmıştı. Maçları tribünde izleyemeyecek futbol severler, maç izlemek için kafelere gitmekten de endişe ediyor. Peki Türkiye’de maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Bein sports süper lig maçları şifresiz mi olacak?

TÜRKİYE’DE SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ OLACAK MI?

Şu an bein sports cephesinden maçların şifresiz bir şekilde yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Durumu hakkında bilgilendirme yapması beklenen beIN Sports’ın kararını açıklama ile duyurması bekleniyor.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN ŞİFRESİZ YAYIN AÇIKLAMASI

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, “Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır” dedi.

ALMANYA VE PORTEKİZ LİGİ ŞİFRESİZ

Portekiz’de ligin yayıncısı Sport TV, 2 hafta; Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Sport TV, kararın gerekçesi olarak, “İnsanların evlerinde, karantina altında, aileleriyle birlikte içeriklere rahatça ulaşmasını sağlamak için böyle bir karar aldık.” ifadelerini kullandı.