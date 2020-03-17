SON DAKİKA | UEFA’dan flaş corona hamlesi!

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Birçok organizasyon durdurulurken, yazın yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenip düzenlenmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak UEFA, Avrupa Şampiyoası’nın oynanacağı şehirlerden biri olan Kopenhag’daki tüm otel rezervasyonlarını iptal ederek, sürpriz bir hamleye imza attı.

Danimarka’da yayın yapan B.T.’nin haberine göre UEFA, gelecek Haziran ve Temmuz aylarına ait Kopenhag’daki tüm otel rezervasyonlarını iptal etti. UEFA yetkililerin kalacağı otellerin rezervasyonlarını iptal edildiği, Kopenhag Belediye yöneticisi Kevin Helsingholf tarafından da doğrulandı. Bu gelişme, UEFA ve üye ülkelerin yapacağı toplantıda Avrupa Şampiyonası’nın erteleneceği şeklinde bir karar çıkacağı şeklinde yorumlandı.

UEFA’nın, 2020’de Avrupa’nın birçok şehrinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası’nı 2021 yılına ertelemesi bekleniyor.

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